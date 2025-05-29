Fatih Karagümrük Süper Lig'e Yükseldi

Fatih Karagümrük Süper Lig'e Yükseldi
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Trendyol 1. Lig Play-off finalinde Bandırmaspor'u 3-1 mağlup eden Fatih Karagümrük, Süper Lig'e yükselerek kupasını havalandırdı. Teknik Sorumlu Atılay Canel, galibiyetin hakettikleri bir sonuç olduğunu belirtti.

Trendyol 1. Lig Play-off finalinde karşılaştığı Bandırmaspor'u 3-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Fatih Karagümrük, törenle kupasını kaldırdı. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Atılay Canel, "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" dedi.

Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig Play-off final müsabakasında Yeni Atatürk Stadyumu'nda Bandırmaspor ile karşılaştı. 90 dakikası karşılıklı gollerle 1-1 tamamlanan müsabaka uzatmalara giderken, 120 dakika sonucunda maçı 3-1 kazanan Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig Play-off müsabakalarını şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e yükseldi. Maçın ardından düzenlenen kupa töreninde Fatih Karagümrük şampiyonluk kupasını havalandırdı. Maçın ve kutlamaların ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "Şu anda çok büyük mutluluk yaşıyorum. Karagümrük tarihinde üçüncü finalini oynadı. 3'te 3 yaptı herhalde tarihe geçecek bir olay. Biz geçen sene haksız bir şekilde Süper Lig'den düşürüldük. Biz hancı, onlar yolcuydu. Biz buradayız yolcular nerede onu bilemiyorum. Oyuna gelince hak ettiğimiz bir galibiyet aldık, futbolcu arkadaşlarımı ve teknik ekibini, sağlık çalışanlarını, kulüp personellerine çok teşekkür ediyorum. Bu bir sene verilen emeğin karşılığı oldu. Süleyman Hurma'ya da buradan teşekkür ediyorum. Bize bu üçüncü kupayı kaldırmayı nasip ettiği için" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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