Fatih Karagümrük, Süper Lig'e Döndü

Fatih Karagümrük, Süper Lig'e Döndü
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Trendyol 1. Lig play-off finalinde Teksüt Bandırmaspor'u 3-1 mağlup eden Solwie Energy Fatih Karagümrük, bir sezon aradan sonra Süper Lig'e yükselerek 48. takım oldu.

Trendyol 1. Lig play-off finalinde normal süresi 1-1 berabere biten karşılaşmada Teksüt Bandırmaspor'u 3-1 mağlup eden Solwie Energy Fatih Karagümrük, küme düştükten bir sezon sonra Süper Lig'e çıkan 48. ekip oldu.

1963-1964 sezonundan itibaren eski adıyla 2. Lig olarak oynanan 1. Lig'de Fatih Karagümrük, 3. kez Süper Lig vizesi aldı. Geçen yıl veda ettiği Süper Lig'e bir sezon sonra dönen Fatih Karagümrük, bunu başaran 48. ekip olarak dikkati çekti.

Daha önce Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Göztepe, MKE Ankaragücü ve Samsunspor üçer, Altay, Boluspor, Gençlerbirliği, Karşıyaka, Kasımpaşa, Kayserispor, Mersin İdmanyurdu ile Sakaryaspor ikişer, Adana Demirspor, Adanaspor, Altınordu, Başakşehir, Diyarbakırspor, Erzurumspor FK, İstanbulspor, İzmirspor, Kardemir Karabükspor, Konyaspor, Manisaspor, PTT, Sivasspor, Şekerspor, Vanspor ve Zeytinburnu da birer kez Süper Lig'e sadece bir sezon ara verip tekrar mücadele etmeyi başardı.

Onur Can Korkmaz, Süper Lig'e çıkmayı başardı

Sezon içinde teknik direktörler Şenol Can, David Sassarini ve Orhan Ak'ın ardından göreve gelen Onur Can Korkmaz, 1. Lig tarihinde takımını Süper Lig'e taşıyan 124. isim oldu.

Bu sezon doğrudan Süper Lig'e yükselen ekiplerden Kocaelispor'da İsmet Taşdemir, Gençlerbirliği'nde ise Hüseyin Eroğlu, 2. kez Süper Lig sevinci yaşamıştı.

Süper Lig'de İstanbul takımı yine arttı

Gelecek sezon 18 takımla oynanacak Süper Lig'de İstanbul'dan takım sayısı 7'ye yükseldi. 2022-2023 ve 2023-2024'te sekizer İstanbul takımının mücadele ettiği Süper Lig'de İstanbullu ekip sayısı, 1962-1963'te 11'e kadar yükselmişti.

En son 1965-1966'da 7 İstanbul takımının mücadele ettiği Süper Lig'de, gelecek sezon Antalya'dan 2, Ankara, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Rize, Samsun ve Trabzon'dan birer ekip yer alacak.

1. Lig'e düştükleri sezon Süper Lig'e çıkanlar

Süper Lig'e veda ettikleri sezonun hemen ardından tekrar lige dönen takımlar şöyle:

SezonTakım
1963-1964Şekerspor
1965-1966Altınordu
1967-1968İstanbulspor, İzmirspor
1968-1969MKE Ankaragücü
1971-1972PTT
1975-1976Samsunspor
1976-1977MKE Ankaragücü
1977-1978Göztepe
1979-1980Boluspor
1980-1981Göztepe, Diyarbakırspor
1981-1982Mersin İdmanyurdu
1983-1984Altay
1985-1986Boluspor, Antalyaspor
1986-1987Sakaryaspor
1988-1989Gençlerbirliği
1990-1991Samsunspor, Altay, Adana Demirspor
1991-1992Karşıyaka
1992-1993Samsunspor
1994-1995Karşıyaka
1995-1996Zeytinburnu
1996-1997Kayserispor
1998-1999Vanspor
2000-2001Göztepe
2001-2002Adanaspor
2002-2003Çaykur Rizespor
2005-2006Sakaryaspor
2007-2008Antalyaspor
2008-2009Manisaspor, Kasımpaşa
2009-2010Konyaspor
2011-2012Kasımpaşa
2013-2014Başakşehir, Mersin İdmanyurdu
2014-2015Kayserispor, Antalyaspor
2015-2016Kardemir Karabükspor
2016-2017Sivasspor
2017-2018Çaykur Rizespor
2018-2019Gençlerbirliği
2019-2020Büyükşehir Belediye Erzurumspor
2021-2022MKE Ankaragücü
2022-2023Çaykur Rizespor
2024-2025Fatih Karagümrük

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor
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