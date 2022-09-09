Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Giresunspor'u ağırlayacak
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VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın Bitexen Giresunspor'u konuk edecek.
VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın Bitexen Giresunspor'u konuk edecek.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.
Ligde geride kalan 5 haftada 4 maça çıkan kırmızı-siyahlı takım, birer galibiyet ve beraberlik ile 2 yenilgi yaşadı. Haftaya 4 puanla giren Fatih Karagümrük, 14. sırada yer buldu.
Giresunspor ise 5 müsabakada 2 galibiyet, 3 yenilgiyle 6 puan topladı ve puan sıralamasının 11. basamağında yer buldu.
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor