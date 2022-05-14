Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak - Haberler

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Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak

AA - Emre Doğan - Spor
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Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak

VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadelede hakem Halil Umut Meler görev yapacak.

Ligde yaptığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Fatih Karagümrük, 37. haftaya 56 puanla 6. sırada girdi.

Süper Lig'de çıktığı son 12 müsabakada rakiplerine mağlup olmayan Fenerbahçe ise 36. hafta sonunda 69 puanla 2. basamakta yer aldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere tamamlanmıştı.

AA / Emre Doğan - Spor

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Ülker Stadı, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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