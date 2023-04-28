Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u konuk edecek

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, yarın sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, yarın sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Galatasaray ile geçen hafta deplasmanda 3-3 berabere kalarak puanını 41'e yükselten kırmızı-siyahlı ekip, bu sezon oynadığı 29 maçta 10 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.

Fatih Karagümrük'te Lawrence Nicholas, sarı kart cezası nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek.

Andre Bertolacci, Rayyan Baniya ve Ebrima Colley ise kart ceza sınırındaki isimler. Bu futbolcular, yarın kart görmeleri durumunda Adana Demirspor karşılaşmasında takımdaki yerlerini alamayacak.

İki ekibin ligin ilk yarısında Antalya'da yaptığı mücadeleyi Akdeniz temsilcisi, 4-2 kazanmıştı.