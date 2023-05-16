Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'u konuk edecek

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, yarın Adana Demirspor'u ağırlayacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın Şampiyonlar Ligi finali için bakıma alınması nedeniyle Fatih Karagümrük, rakibini Vodafone Park'ta konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek.

Geçtiğimiz haftayı Gaziantep FK maçı nedeniyle hükmen galip tamamlayan kırmızı-siyahlı takım, 34. haftaya 44 puanla 9. sırada giriyor.

Ev sahibi takımda sarı kart cezası nedeniyle Bertolacci forma giyemeyecek. Rayyan Baniya ve Ebrima Colley ise ceza sınırındaki isimler. Bu futbolcular, yarın kart görmeleri durumunda Trabzonspor deplasmanında forma giyemeyecek.

İki ekibin ligin ilk yarısındaki mücadelesini Adana Demirspor 2-1 kazanmıştı.