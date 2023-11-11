Fatih Karagümrük, Sivasspor'u 3-0 mağlup etti
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Sivasspor'u 3-0 mağlup etti. Maçta atılan goller ve maçtan dakikalar detaylı bir şekilde verildi.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Sivasspor'u 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Nazım Sangare'nin pasında topla buluşan Eysseric, sağ taraftan yerden yaptığı ortada ceza sahası içi sağ çaprazda Nazım Sangare'nin vuruşunda kaleci Ali Şaşal meşin yuvarlağı kontrol etti.
60. dakikada sol taraftan Eysseric'in pasında topla buluşan Güven Yalçın, sol çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğine de çarpıp auta çıktı.
66. dakikada Eysseric'in sol taraftan yaptığı ortada Camara'nın ters kafa vuruşunda kaleci Ali Şaşal'ın müdahalesi sonrası Güven Yalçın'a da çarpan top auta gitti.
79. dakikada orta alanda topu kapan Shururov'un attığı pasta ceza sahası dışı sağ tarafında topla buluşan Güven Yalçın, sert şutunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
86. dakikada Levent Mercan'ın pasında topla buluşan Can Keleş sol kanattan topla birlikte ceza sahasına girdi. Can Keleş'in yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Serdar Dursun'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0
Hakemler: Murat Erdoğan, Hakan Yemişken, Hakan Karabalcık
Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Biraschi, Dresevic, Ceccherini (Veseli dk. 56), Levent Mercan, Feghouli (Shukurov dk. 73), Nazım Sangare (Mendes dk. 73), Eysseric (Adnan Uğur dk. 84), Rohden, Can Keleş, Güven Yalçın (Serdar Dursun dk. 85)
Yedekler: Dituro, Lasagna, Sturaro, Salih Dursun, Paoletti
Teknik Direktör: Alparslan Erdem
Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin Okumuş, Appindangoye, Caner Osmanpaşa (Camara dk. 58), Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak (Abdulkadir Parmak dk. 76), Emrah Başsan, Charisis, Saiz (Kvet dk. 77), Rodrigues (N'jie dk. 58), Koita (Manaj dk. 46)
Yedekler: Erhan Erentürk, Hakan Arslan, Ziya Erdal, Eren Kaya, Murat Paluli
Teknik Direktör: Servet Çetin
Goller: Eysseric (dk. 42), Güven Yalçın (dk. 79), Serdar Dursun (dk. 86) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Can Keleş, Levent Mercan (Fatih Karagümrük), Ziya Erdal, Yunus Emre Konak (Sivasspor) - İSTANBUL