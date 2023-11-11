Fatih Karagümrük, Sivasspor'u 1-0 mağlup etti
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük, Sivasspor'u 1-0 yenerek galibiyetle ayrıldı. Maçın ilk yarısı Fatih Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük, Sivasspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Fatih Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada kaleci Emre Bilgin'in uzaklaştıramadığı top ceza yayı üzerinde Rodrigues'in önünde kaldı. Topla birlikte ceza sahası giren Rodrigues, karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
25. dakikada Eysseric'in sağ taraftan yaptığı ortada kaleye yönelen topa, kaleci Ali Şaşal parmaklarının uzuyla dokundu ve meşin yuvarlak kornere çıktı.
36. dakikada orta alandan kullanılan taç atışında Rodrigues'in pasında sol kanatta Saiz topla buluştu. Rakibin geçerek ceza yayı sol tarafından ceza sahası girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
42. dakikada sol taraftan Güven Yalçın'ın çevirdiği top savunmadan sekip ceza sahası içi sol tarafında Levent Mercan'ın önünde kaldı. Levent'in pasında Nazım Sangare sol çaprazdan vuruşunu yaptı. Savunmadan seken topu ceza sahası içi sol çaprazda önünde bulan Eysseric, yerden kalecinin sağına yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
Hakemler: Murat Erdoğan, Hakan Yemişken, Hakan Karabalcık
Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Levent Mercan, Feghouli, Nazım Sangare, Eysseric, Rohden, Can Keleş, Güven Yalçın
Yedekler: Dituro, Veseli, Lasagna, Serdar Dursun, Mendes, Sturaro, Shukurov, Salih Dursun, Adnan Uğur, Paoletti
Teknik Direktör: Alpaslan Erdem
Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin Okumuş, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak, Emrah Başsan, Charisis, Saiz, Rodrigues, Koita
Yedekler: Erhan Erentürk, Abdulkadir Parmak, Manaj, N'jie, Camara, Kvet, Hakan Arslan, Ziya Erdal, Eren Kaya, Murat Paluli
Teknik Direktör: Servet Çetin
Gol: Eysseric (dk. 42) (Fatih Karagümrük) - İSTANBUL