Fatih Karagümrük Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Düzce'de kamp yaparak yeni sezona hazırlanıyor. Teknik direktör Marcel Licka yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular pas ve koordinasyon çalışmaları yaparken, 24 Temmuz’da Sipay Bodrum FK ile hazırlık maçı oynanacak.
Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, sezon hazırlıklarına kamp yaptığı Düzce'de devam etti.
Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde, teknik direktör Marcel Licka yönetimindeki antrenmanda kırmızı-siyahlı futbolcular, top kapma, pas, baskı ve koordinasyon çalıştı.
Fatih Karagümrük, 24 Temmuz Perşembe günü Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK ile hazırlık maçı yapacak.