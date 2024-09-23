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Fatih Karagümrük, Şanlıurfaspor'u 3-1 Mağlup Etti

Fatih Karagümrük, Şanlıurfaspor'u 3-1 Mağlup Etti
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Yardımcı Antrenör Atılay Canel, maç sonrası yaptığı açıklamada, kırmızı kartın oyunun seyrini değiştirdiğini belirtti ve galibiyetin haklarını olduğunu ifade etti.

Fatih Karagümrük Yardımcı Antrenörü Atılay Canel, 3-1 kazandıkları Şanlıurfaspor maçının ardından açıklamada bulundu. Canel, "İkinci yarıda rakibimiz kırmızı kart görünce oyun çözüldü, hakkımız olan galibiyeti aldık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Şanlıurfaspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından değerlendirmede bulunan Fatih Karagümrük Yardımcı Antrenörü Atılay Canel, "Maça iyi başladık. Karşılıklı ataklar sürerken 25. dakikada olmayacak bir pozisyonda gol yedik. Akabinde 27. dakikada golü bulunca karşılıklı gollerle, karşılıklı ataklarla ilk yarı bitti. İkinci yarı rakibin kırmızı kart görmesi ile oyun çözüldü. Buradan hakkımız olan galibiyeti aldık. Geçen haftaki galibiyetin de tesadüf olmadığını burada ispatladık. Bundan sonra yolumuza bakacağız. Şanlıurfaspor'a da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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