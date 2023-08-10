Fatih Karagümrük, Ryan Mendes ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Türkiye'de bir dönem Kayserispor forması da giyen Yeşil Burun Adalı kanat oyuncusu Ryan Mendes ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden VavaCars Fatih Karagümrük bir transferi daha resmiyete kavuşturdu. İstanbul ekibi, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Nasr forması giyen 33 yaşındaki Ryan Mendes'i 2 yıllığına kadrosuna kattı. Mendes, Ocak 2017-Temmuz 2018 arasında Kayserispor'un kadrosunda yer almıştı.

Kanat bölgelerinde oynayabilen Mendes, geçtiğimiz sezon Al-Nasr takımıyla çıktığı 30 maçta 6 gol atıp 6 asist yapmıştı.