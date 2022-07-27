Fatih Karagümrük, Özbek futbolcu Shukurov'u kadrosuna dahil etti Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Özbek futbolcu Otabek Shukurov'u transfer etti. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Özbek futbolcu Otabek Shukurov'u transfer etti. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin El Sharjah ekibinde forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sözleşme imzalandığı bildirildi. Otabek Shukurov'un Özbekistan Milli Takımı'nda görev aldığı 46 maçta 5 gol attığı belirtilerek, "Kariyerine Karagümrük forması altında devam edecek Otabek Shukurov'a hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı. Spor AA / Ercan Çakar Fatih Karagümrük Spor Haberler

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