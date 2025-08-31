Fatih Karagümrük maçının ardından

SÜPER Lig'in 4'üncü haftasında Antalyaspor sahasında Fatih Karagümrük 'e 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Konuşmasına 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak başlayan Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Sahada maça bu kadar iyi başlamışken gol atmış ve oyunun aslında genel hatlarıyla birebir baskıları iyi yapmış Antalyaspor vardı. Sonrasında bizim adımıza işlerin bence 65-70 dakika içinde 15-20 dakika iyi gittiği bir süreç vardı. Onun dışında 55 dakika bence rakibin genç bir kadro olmasına rağmen tamamen oyun üstünlüğü vardı. Bizim adımıza çok kötü diyebileceğim bir oyun. Karşılığında kaybettiğimiz bir maç. Maçın ikinci yarıda bize bir 10-15 dakika geldiği kısım var. O kısımda maçı kazanabilecek pozisyonları da ürettik. Daha sonrasında rakibin aslında pozisyonları var. Kalecimiz bizi oyunda tuttu. Yani genel hatlarıyla memnun olmadığım git gellerin çok olduğu anlar oldu. Bütün hafta boyunca çalıştığımın tamamen karşılığını almadığım bir maç olması itibariyle üzgünüm. Sorumluluğu bu anlamda oyuncularımdan daha çok alması gereken kişinin de ben olduğumu söylemem gerekiyor. Yapmamız gereken kafamızı kaldıracağız. Bu kötü oyunun karşılığında daha iyi oyunun, yeni bir takım olmanın vermiş olduğu sancıları daha çabuk atlatacak çalışmalarla beraber inşallah milli ara sonrası iyi dönüş yapacağımızı ümit ediyorum" dedi.

'BİZ ASLINDA BİRAZ YENİ BİR TAKIMIZ'

Son vuruşları değerlendiremediklerini belirten Belözoğlu, "Gerçekten hani biz son vuruşlarda özellikle o hataları değerlendiremedik. Son vuruşları değerlendirme konusu birazcık daha bireysel bir durum. Yani burada oyuncu profili var, girdiğimiz pozisyonlarda 1-0'dan sonra bir pozisyona girdik. 1-1'deykende bence pozisyonlara girdik. O bitiricilik birazcık daha çalışmayla da gelişebilecek bir şey. Birazcık da oyuncu profiliyle alakalı bir durum. Yani biz aslında biraz yeni bir takımız. Birbiriyle yeni oynamaya başlayan bir takımız. Daha kendi arasında hazırlık maçı oynamadan direkt ilk maçıyla 4-5 tane oyuncu kendi arasında yeni yeni oynamaya başladı. Bence bunun sancıları var. Yoksa oyuncular yeni ve elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Gösterdiğimi uygulamaya çalışıyorlar ama bugün çalıştığımızın hiç biri olmadı. Bire bir baskıları iyi başladık. Onun karşılığında rakip çok panikledi, çok topları dışarıya attı. O birebir baskılarda kazandığımız toplarla geçişler yakaladık ama o bitiricilik birazcık daha bireysel oyuncu performansıyla da alakalı bir durum. Bizim çalıştırdığımız yerlerde de mutlaka eksikler vardır. Yani tek başına bir şey söyleyemem bununla alakalı, bunun sebebi bu, bunun sebebi bu gibi. Söyleyebileceğim ben bugün totalinde bizim çok dersler çıkarmamız gereken fotoğraflar var. Bitiricilik kadar birçok bence defans parçasında, bizi geçen sene ayakta tutan şeyin defans parçasında çok çalışmamız gereken yerler olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

'OYUNCULARIMDAN ÖZGÜVENLİ OYUN İSTİYORUM'

Oyuncularından özgüvenli oyun istediğini ifade eden Emre Belözoğlu, "Biz topa sahip olma konusunda oyuna müdahale ettik. Benim için üzüntü verici tarafı, ben özgüvenli bir oyun istiyorum. Yani ben oyuncularımdan da özgüven bekliyorum. Aslında birçok teknik adamın kendi metotları var, taktikleri var. Birbirimizden ayıran mutlaka özelliklerimiz vardır. Takımının bu kadar topa sahip olmadığı, hareketsiz kalması ya da ben onlara bir pozisyon göstermeden ki bizim elimizde yetenekli oyuncularımız var. Oyunu kırabilecek, rakibi kırabilecek derecede bence yetenekli oyuncularımız var. Onların performansını arttırma işi birazcık benim görevim. Bunda ben eksik kalmış olabilirim. Ama bugün sanki Trabzon maçı kadar değil, siyahla beyaz kadar. Bence gole kadar diyebiliriz. Golden sonra 60 dakika. Bence hiç istenilen görüntüler yoktu. O, 60 dakikada 10-15 dakika biraz daha iyi oynadık. Ama 50-55 dakikalık periyodda yeni bir takım olmasına rağmen, çok genç oyuncular olmasına rağmen bence Karagümrük bizden daha iyi bir görüntü verdi" şeklinde konuştu.

'İYİ BİR KADRO KURDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM'

İyi bir kadro kurduklarını düşündüğünü söyleyen Belözoğlu, "Biz iyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyoruz. Birbiriyle oynadıkça daha da gelişecek bir kadro olduğunu düşünüyorum. Eksileri, artıları elbette var. Sezona 2 galibiyetle başladık. Ayaklarımızın yere basması lazım ve mütevazı olmamız gerekiyor. Biz her oyunun her parçasında olmak zorunda olan bir takımız. Çünkü ona göre çalıştırıyorum ben takımı. Beklentim de bu oyuncularımdan. İyi günlerde oyuncuların yanında olduğumuz gibi işler iyi gitmezken de oyuncuların yanında olmayı öğrendim teknik adam olarak. Bugün bizim adımıza işler iyi gitmedi ama milli arayı fırsat çevirmemiz gerekiyor. Yapmamız gereken burada çok çalışmak, hem bireysel hem takım anlamında gelişmeye ihtiyacımız var. Beraber oynayarak, beraber gelişerek bunun inşallah iyi olacağını düşünüyorum" dedi.

LİCKA: OYNANAN OYUNDAN VE ÖZELLİKLE 3 PUANDAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM

Galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka, "Takımım gerçekten çok iyi iş çıkarttığını düşünüyorum. Geçen haftaya göre çok farklı bir Karagümrük gördük. Çok farklı bir maç izledik. Oyuncularıma maçtan önce kazanmamız gerektiğini söyledim. Fakat bunun için de topla kaliteli olmamız gerekiyordu. Bu kaliteyi göstermemiz gerekiyordu. Nitekim de böyle oldu. Bugün oyuncularım topla çok iyilerdi. Topu çok iyi kontrol ettiler. Tabii ki de hatalar oldu. Fakat Antalya bu hataları değerlendiremedi ve gol atamadı. O yüzden de mutluyum ama beni daha çok mutlu eden, en mutlu eden şey ise her oyuncum bugün çok fedakarlık yaptı. Bütün oyuncularım çok fedakarlık yaptı. 1-0 geri düşmemize rağmen geri dönmeyi başardık. Oyunda durmayı, kalabilmeyi başardık ve 1-1'e getirdik. Sonra tabii ki de maçı sonra kazandık. Bugünkü galibiyetle ilk defa 3 puan aldık. Çok çok önemliydi. Umarım böyle oynamaya devam ederiz. Hedefimiz aynen bugün oynadığımız gibi tekrar oynamaya devam etmek. Daha gelişecek çok yönümüz var. Çünkü takımda gelişecek çok fazla parça var. Bu da tabii ki de zaman alacak. Bugün oynanan oyundan ve özellikle 3 puandan dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

'GERİ DÖNÜŞTE OYUNCULARIN ÖZGÜVENİNDE ÖNEMLİ BİR MENTAL VE DESTEK OLDU'

Ligde ilk kez gol attıklarını ve 3 puan aldıklarıyla ilgili gelen soruya Licka, "Sezonun daha başındayız. Açıkçası transfer de bekliyoruz. Bu arada aramıza yeni arkadaşların gelmesini bekliyoruz. Bugün önemli bir maç çıkarttık. Aslında daha önemli olan bir şey var. 2 maç kaybettik ve hiç gol atamadık. Bundan dolayı da herkesin kafasında bir soru işareti oluşuyor. Özellikle oyuncularımın kafasında bu soru işareti oluyor çünkü çok genç bir takım ve oyuncularım kafasında böyle bir soru işareti oluyor. Acaba ben Süper Lig için yeterli değil miyim diye. Ama bunun için özgüven gerekiyor ve bugünkü özellikle geri dönüşümüz, hem kazanmamız önemliydi. Geri dönüşte oyuncularında özgüveninde önemli bir mental yardım, destek oldu. Özgüven aşılandığını düşünüyorum. Buna çok daha ihtiyacımız vardı. Çünkü eğer bu özgüvene, bu mental bir şeye de sahip olamazsanız profesyonel oyuncu olamazsınız" diye cevap verdi.