Fatih Karagümrük maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında Trabzonspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica ve Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bordo mavililerin farklı galibiyetini ve oyunu değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, "Bizim adımıza gayet iyi bir maç ve hak edilmiş bir galibiyet oldu. Hem takıma, hem taraftara teşekkür ediyorum. Önümüzdeki maçlarda da aynı futbolu oynamaya çalışacağız" dedi.

Trabzonspor karşısında alınan ağır yenilgiyi değerlendiren VavaCars Fatih Kargümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, "Kötü bir maç kaybettik. Böyle oynarsanız maçları kaybedebilirsiniz. Rakibe bazı pozisyonlarda çok açık verdik. Ligin daha bitmediğini anlayamadık. Oyuncuların ve herkesin bunu anlaması gerekiyor" şeklinde konuştu.