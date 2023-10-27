Fatih Karagümrük Kulübü PFDK'ye sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, VavaCars Fatih Karagümrük Kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, VavaCars Fatih Karagümrük Kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, İstanbul kulübünü "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ye gönderdi.
Kaynak: AA / Spor