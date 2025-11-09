Fatih Karagümrük, Konyaspor'u 2-0 Yenerek Üst Üste İkinci Galibiyetini Aldı
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük, Konyaspor'u evinde 2-0 mağlup etti. Karagümrük'ün gollerini 32. dakikada Serginho ve 45. dakikada Datro Fofana attı.
Kaynak: ANKA / Spor