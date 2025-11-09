Fatih Karagümrük, Konyaspor'u 2-0 Geçti

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Gökhan Barcın, Murat Altan

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük : Grbic, Atakan Çankaya, Roco, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Kranevitter, Tresor Doh, Serginho, Larsson (Dk. 40 Camacho), Berkay Özcan, Fofana

TÜMOSAN Konyaspor : Bahadır Güngördü, Andzouana, Utku Eriş, Calusic, Guilherme, Melih İbrahimoğlu, Ndao, Pedrinho, Bardhi, Muleka, Umut Nayir

Goller: Dk. 32 Serginho, Dk. 45 Fofana (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük )

Sarı kart: Dk. 45+3 Bardhi (TÜMOSAN Konyaspor )

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

12. dakikada Berkay Özcan'ın ceza yayının hemen gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Bahadır Güngördü gole izin vermedi.

23. dakikada Konyaspor gole yaklaştı. Calusic'in uzun pasında Roco'nun dokunmadığı topu önüne alan Umut Nayir, ceza sahasına girmeden şutunu çıkardı. Meşin yuvarlak, kaleci Grbic'ten döndü.

32. dakikada Fatih Karagümrük, VAR incelemesi sonucunda öne geçti. Larsson'un ceza sahası dışından şutunda Serginho, penaltı noktası üzerinde topu kontrol etti. Rakibinden sıyrıldıktan sonra kaleci Bahadır ile karşı karşıya kalan Brezilyalı oyuncu, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Hakem Adnan Deniz Kayatepe, yardımcı hakem Murat Altan'ın bayrağını kaldırması üzerine ofsayt kararı verdi. Hakem Kayatepe, VAR'da yapılan incelemenin ardından ofsayt kararını iptal etti ve golü geçerli saydı.

45. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Çağtay Kurukalıp'ın şık pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen Fofana, ceza sahasına girdikten sonra uzak köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Bahadır'ın sağından ağlarla buluşturdu: 2-0.

Fatih Karagümrük, soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

Konyaspor'un kaptanı Guilherme, Süper Lig'de ikinci kez "Dalya" dedi. Yeşil-beyazlı ekibin 2019-2020 sezonunun devre arasında kadrosuna kattığı 35 yaşındaki Brezilyalı sol bek, ligde 200. maçına çıktı. Guilherme, bu maçlarda 12 kez fileleri havalandırdı.