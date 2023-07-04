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Fatih Karagümrük, Kerim Frei ile yollarını ayırdı

Fatih Karagümrük, Kerim Frei ile yollarını ayırdı

Spor Haberleri

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Kerim Frei'ın takımdan ayrıldığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Kerim Frei'ın takımdan ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Kerim Frei ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Kendisine, bugüne kadar kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki spor yaşantısında başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Fatih Karagümrük Kerim Frei Spor Haberler

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