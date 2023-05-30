Fatih Karagümrük, Kayserispor'u 2-0 mağlup etti
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Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında Fatih Karagümrük, sahasında ağırladığı Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri Kerim Frei kaydetti.
STAT: Başakşehir Fatih TerimHAKEMLER: Murat Erdoğan, Mehmet Kısal, Murat TemelFATİH KARAGÜMRÜK: Viviano - Biraschi (Dk. 90+1 Salih Dursun), Baniya, Dresevic, Levent Mercan, Feghouli (Dk. 81 Adnan Uğur), Bertolacci (Dk. 74 Lawrance), Ozdoev (Dk. 90+1 Ljajic), Lobzhanidze (Dk. 74 Colley), Kerim Frei, DiagneKAYSERİSPOR: Bilal Bayazit - Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif Kocaman (Dk. 64 Hosseini), Attamah, Ackah, Cardoso (Dk. 88 Uzodimma), Karimi (Dk. 84 Baran Ali Gezek), Kemen, Mane (Dk. 64 Mensah), Thiam (Dk. 88 Talha Sarıarslan)GOLLER: Dk. 16 ve Dk 28 Kerim Frei ( Fatih Karagümrük )KIRMIZI KART: Dk. 9 Yaw Ackah ( Kayserispor )SARI KARTLAR: Bertolacci, Dresevic ( Fatih Karagümrük ), Cardozo, Mensah ( Kayserispor )
Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında Fatih Karagümrük, sahasında ağırladığı Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri Kerim Frei kaydetti. Fatih Karagümrük bu galibiyet ile puanını 49'a yükseltirken, Kayserispor ise 47 puanda kaldı.
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor