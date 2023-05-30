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Fatih Karagümrük, Kayserispor'u 2-0 mağlup etti

Fatih Karagümrük, Kayserispor'u 2-0 mağlup etti

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında Fatih Karagümrük, sahasında ağırladığı Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri Kerim Frei kaydetti.

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Murat Erdoğan, Mehmet Kısal, Murat Temel

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano - Biraschi (Dk. 90+1 Salih Dursun), Baniya, Dresevic, Levent Mercan, Feghouli (Dk. 81 Adnan Uğur), Bertolacci (Dk. 74 Lawrance), Ozdoev (Dk. 90+1 Ljajic), Lobzhanidze (Dk. 74 Colley), Kerim Frei, Diagne

KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit - Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif Kocaman (Dk. 64 Hosseini), Attamah, Ackah, Cardoso (Dk. 88 Uzodimma), Karimi (Dk. 84 Baran Ali Gezek), Kemen, Mane (Dk. 64 Mensah), Thiam (Dk. 88 Talha Sarıarslan)

GOLLER: Dk. 16 ve Dk 28 Kerim Frei ( Fatih Karagümrük )

KIRMIZI KART: Dk. 9 Yaw Ackah ( Kayserispor )

SARI KARTLAR: Bertolacci, Dresevic ( Fatih Karagümrük ), Cardozo, Mensah ( Kayserispor )

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında Fatih Karagümrük, sahasında ağırladığı Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri Kerim Frei kaydetti. Fatih Karagümrük bu galibiyet ile puanını 49'a yükseltirken, Kayserispor ise 47 puanda kaldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Fatih Karagümrük Kayserispor Kerim Frei Spor Haberler

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