Fatih Karagümrük, Kayserispor'u 2-0 mağlup etti

STAT: Başakşehir Fatih Terim

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında Fatih Karagümrük, sahasında ağırladığı Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri Kerim Frei kaydetti. Fatih Karagümrük bu galibiyet ile puanını 49'a yükseltirken, Kayserispor ise 47 puanda kaldı.

Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023