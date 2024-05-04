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Fatih Karagümrük, Kayserispor ile berabere kaldı

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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında konuk olduğu Mondihome Kayserispor ile 2-2 berabere kalan VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Tolunay Kafkas, maç sonrası yaptığı açıklamada, zorlu bir deplasmanda iyi oyunculardan kurulu bir takımdan bir puan aldıklarını ve yollarına devam edeceklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında konuk olduğu Mondihome Kayserispor ile 2-2 berabere kalan VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Tolunay Kafkas, "Böyle zor bir deplasmanda Kayserispor gibi iyi oyunculardan kurulu bir takımdan bir puan aldık. Yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Kafkas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuna kötü başladıklarını, hemen akabinde bir gol yediklerini söyledi.

Oyunu dengelemeye çalıştıklarını belirten Kafkas, "İlk devre oyunu çok ufak bir bölümünde dengeler gibi olduk. Özellikle pres konusunda ciddi sıkıntılar yaşadık çok çalışmamıza rağmen, takımın gerçek gücü pres ve karşı pres, maalesef bugün istediğimizi yapamadık." diye konuştu.

İkinci devre oyuncu değişiklikleriyle öne geçtiklerini aktaran Kafkas, şunları kaydetti:

"Fakat çok kısa süre içerisinde yediğimiz gol bizi yine sıkıntıya soktu. Oyunun kontrolü zaman zaman bizde oldu. Zaman zaman Kayserispor'da oldu. Aslında iki takım da kazanabilecek pozisyonları yakaladı. Biz çok pozisyon veren bir takım değildik ama bugün itibarıyla verdik. Böyle zor bir deplasmanda Kayserispor gibi iyi oyunculardan kurulu bir takımdan bir puan aldık. Yolumuza devam edeceğiz. Önümüzdeki 3 tane kritik maç var. Artı bir kupa maçı var. Ligde kalmak için var gücümüzle çabalayacağız. Kayserispor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim."

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Fatih Karagümrük Tolunay Kafkas Kayserispor Trendyol Spor Güncel Haberler

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