Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'yı yenerek sezonu galibiyetle tamamlamak istiyor

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında oynayacağı Kasımpaşa ile 12. kez rakip olacak. Kırmızı-siyahlılar, rakibini yenip sezonu galibiyet ile tamamlamak istiyor.

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında oynayacağı Kasımpaşa ile 12. kez rakip olacak. Kırmızı-siyahlılar, rakibini yenip sezonu galibiyet ile tamamlamak istiyor.

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Ligde kırmızı-siyahlılar, 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyet ile topladığı 48 puanla 8. sırada yer alıyor. Lacivert-beyazlılar ise 12 galibiyet, 7 beraberlik, 16 mağlubiyet sonucu aldığı 43 puanla 10. basamakta bulunuyor.

Süper Lig'de 12. randevu

Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük, bugüne kadar Süper Lig'de 11 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda Kasımpaşa 4, Fatih Karagümrük de 3 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. İki takım arasında oynanan 5 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı. Söz konusu maçlarda iki ekip de rakip fileleri 20'şer kez havalandırdı. Sezonun ilk yarısında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.

İç sahada 17 maçta 23 puan

Bu sezon Süper Lig'de 17 iç saha müsabakasına çıkan Fatih Karagümrük, 6 galibiyet, 5 beraberlik elde ederken, 6 karşılaşmada da mağlup olan taraftı. Seyircisi önünde 23 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, söz konusu maçlarda 37 kez rakip fileleri sarsarken, 31 defa da kalesini gole kapatamadı. İstanbul temsilcisi, ligde oynadığı son iç saha mücadelesinde Kayserispor'u 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

Öte yandan Fatih Karagümrük'te sakatlıkları bulunan Emir Tintiş, Efecan Mızrakçı ve Matteo Ricci, Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek. İstanbul ekibinde kart cezalısı oyuncu bulunmuyor. - İSTANBUL