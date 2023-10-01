Fatih Karagümrük - Kasımpaşa Maçı İlk Yarı Sonucu

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Kasımpaşa'nın 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Nazım Sangare ile verkaçı sonrası sağ tarafta topla buluşan Sofiane Feghouli'nin ortasında penaltı noktası üzerinde Güven Yalçın'ın vuruşunda kaleci Andreas Gianniotis meşin yuvarlağı kurtardı.

76. dakikada Kerem Atakan'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Serdar Dursun'un yakın köşeye yaptığı vuruşta kaleci Andreas Gianniotis meşin yuvarlağı kornere çeldi.

89. dakikada sağ taraftan Davide Biraschi'nin arka direğe yaptığı ortada savunmada Claudio Winck'in ters dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-3

90+1. dakikada Levent Mercan'ın sol taraftan yaptığı ortada altı pasın içinde iyi yükselen Serdar Dursun'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarı gitti.

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Emin Tuğral, Bahtiyar Birinci

Fatih Karagümrük: Matias Dituro, Frederic Veseli (Kerem Atakan Kesgin dk. 62), Davide Biraschi, Federico Ceccherini, Levent Mercan, Sofiane Feghouli, Otobek Shukurov (Stefano Sturaro dk. 78), Can Keleş (Nazım Sangare Dk. 32), Marcus Rohden (Valentin Eysseric dk. 46), Güven Yalçın (Brahim Darri dk. 78), Serdar Dursun

Yedekler: Emre Bilgin, Ibrahim Dresevic, Salih Dursun, Adnan Uğur, Flavio Paoletti

Teknik Direktör: Alparslan Erdem

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Kenneth Omeruo, Sadık Çiftpınar (Driess Saddiki dk. 69), Yasin Özcan (Duhan Aksu dk. 70), Gökhan Gül, Aytaç Kara, Ben Ouanes, Haris Hajradinovic (Samuel Bastien dk. 58), Iron Gomis (Erdem Çetinkaya dk. 58), Julien Ngoy (Emre Yeşilyurt dk. 90+1)

Yedekler: Ali Emre Yanar, Murat Can Yıldız, Nuno da Costa, Selim Dilli, Taylan Aydın

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Goller: Federico Ceccherini (dk. 43), Claudio Winck (dk. 89 k.k.) (Fatih Karagümrük), Federico Ceccherini (dk.3 k.k.), Aytaç Kara (dk.6 ve 34) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Federico Ceccherini, Atılay Canel (Teknik Sorumlu), Davide Biraschi, Kerem Atakan Kesgin (Fatih Karagümrük), Yasin Özcan, Erdem Çetinkaya, Kenneth Omeruo (Kasımpaşa) - İSTANBUL