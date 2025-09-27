Fatih Karagümrük Kaptanı Atakan Çankaya'nın Maç Sonrası Açıklamaları

Fatih Karagümrük Kaptanı Atakan Çankaya, Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, karşılaşmanın 45+3. dakikasında Onuachu ile girdiği pozisyonda penaltı kararı veren hakem Mehmet Türkmen'e, "Kendisi başarılı bir hakem ama bugün onun için çok talihsiz bir gündü" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Trabzonspor'a 4-3 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Fatih Karagümrük Kaptanı Atakan Çankaya, basın mensuplarını açıklamalarda bulundu. Maçı kaybettikleri için çok üzgün olduklarını belirten Çankaya, "Buraya gelirken, puan ya da puanlar almak için gelmiştik. Sahaya çıkarken aklımızın ucunda yenilmek diye bir şey yoktu. Ne yazık ki kaybettik. Bunun için çok üzgünüm. Maça dengeli başladık. Kötü bir gol yedik. 1-0 geriye düştük. Güzel bir reaksiyon gösterip, maçı 1-1'e getirdik. Tekrardan kötü bir pozisyon alarak gol yedik ve 2-1 geriye düştük. Tam oyunu dengeliyoruz derken biz ve Trabzonspor futbolcuları da olmak üzere penaltı olmayan bir pozisyon hakem tarafından penaltı verildi. Saha içerisinde bunu anlayamadık. Onuachu'nun elle oynadığını ya da ofsayt zannettik. Ne bizim ne de Trabzonsporlu futbolcuların böyle bir beklentisi vardı. Ne yazık ki hakem böyle karar verdi. Kendisi başarılı bir hakem ama bugün onun için çok talihsiz bir gündü. Bu kadar basit penaltıyı verdiği için söylüyorum. 3-1 geriye düştük. İkinci yarıya iyi başladık. Birkaç tane net pozisyonumuz oldu ama bunları değerlendiremedik. 88'de duran toptan bir gol yedik ve 4-1 geriye düştük. Sonrasında formasyon değişikliğimiz oldu ve 3-4-1-2'ye döndük. Buna da iyi bir reaksiyon verdik. Fofana'nın attığı 2 golle oyunu 4-3'e getirdik. Son dakikalarda serbest vuruş kazandık ancak onu gol pozisyonuna çeviremedik ve sonucunda 4-3 kaybettik. Dediğim gibi böyle bir yenilgi aldığımız için çok üzgünüz ve mutsuzuz. 5 gün sonra burada oynayacağımız bir maç var. Bugün bu maçın üzüntüsünü atlatıp yarın ilk iş olarak iyi çalışıp diğer maça hazırlanacağız. İnşallah o gün de puan ya da puanlar alan taraf biz olacağız" ifadelerini kullandı.

"Oynadığımız pozitif futbolun bir gün karşılığını alacağız"

İlk 7 haftalık bölümde 3 puanla 17. sırada bulunmalarıyla ilgili de konuşan Çankaya, "Üzerimizde biraz şanssızlık, biraz nasipsizlik var diye görüyorum. Oynadığımız pozitif futbolun bir gün karşılığını alacağız. Çünkü bu takım bunu hak ediyor. İki tane şanssız yenilgi aldık. Geçen hafta Samsun maçında son dakika yediğimiz bir gol vardı. En azından Samsun'dan puanla dönebilirdik. Zaman zaman böyle durumlar olabilir. Bizim üzerimize düşen daha çok çalışıp, Fatih Karagümrük takımını daha üst sıralara taşımak. Bu kötü sonucu düzeltmek için elimizden geleni her şeyi yapacağız. 1. Lig'den Süper Lig'e yeni çıkmış takımız. Çok oyuncu kaybımız oldu bu doğrultuda. Oyuncularımız yeni adapte olmaya başladı. Her geçen gün pozitif giden bir futbolumuz var. Eminim çalışmaya devam ederek olumsuz havayı değiştirip takımı üst sıralara taşıyacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL