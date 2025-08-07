Fatih Karagümrük, Kaleci Ivo Grbic'i Kiraladı

Fatih Karagümrük, Sheffield United'tan Hırvat kaleci Ivo Grbic ile 1 sezonluk kiralık anlaşma sağladığını duyurdu. Grbic, kariyerinde Premier League, Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi deneyimlerine sahip.

Fatih Karagümrük, Sheffield United'tan kaleci Ivo Grbic'le 1 sezonluk kiralık olarak anlaşma sağlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kariyerinde Premier League, Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi deneyimleri olan, Atletico Madrid ile La Liga şampiyonluğu yaşayan 29 yaşındaki kalecimiz, Hırvatistan Milli Takımı formasını da 2 kez giydi. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Çaykur Rizespor kalesini koruyan Ivo Grbic'e Fatih Karagümrük ailesine hoş geldin diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.

