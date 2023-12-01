Fatih Karagümrük, İstanbulspor'u 3-0 Yendi

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği İstanbulspor'u 3-0 yendi. Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 45'inci dakikada Eysseric, 49'uncu dakikada Mendes ve 53'üncü dakikada Can Keleş kaydetti.

STAT: Atatürk Olimpiyat

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Serkan Tokat

FATİH KARAGÜMRÜK: Dituro – Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Veseli, Feghouli (Dk. 68 Rohden), Mendes (Dk. 68 Lasagna), Shukurov, Eysseric (Dk. 81 Paoletti), Can Keleş (Dk. 75 Nazım Sangare), Güven Yalçın (Dk. 75 Serdar Dursun)

İSTANBULSPOR: Jensen – Duhaney (Dk. 77 Coly), Mehmet Yeşil, Deli, Ali Yaşar (Dk. 77 Vefa Temel), Vorobjovas (Dk. 58 Özcan Şahan), Muammer Sarıkaya (Dk. 82 Imbula), Ndao, Jackson, Mamadou (Dk. 58 Ethemi), Emir Kaan Gültekin

GOLLER: Dk. 45 Eysseric, Dk. 49 Mendes, Dk. 53 Can Keleş ( Fatih Karagümrük )

SARI KARTLAR: Ceccherini, Güven Yalçın, Dresevic ( Fatih Karagümrük ), Mehmet Yeşil ( İstanbulspor )

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği İstanbulspor'u 3-0 yendi. Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 45'inci dakikada Eysseric, 49'uncu dakikada Mendes ve 53'üncü dakikada Can Keleş kaydetti.

6'ncı dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde kafalardan seken topa Veseli ceza sahası sol çaprazından vuruşunu yaparken top yandan auta çıktı.

26'ncı dakikada ceza yayının solunda topla buluşan Can Keleş'in şutunda kaleci Jensen gole izin vermedi.

31'inci sağ kanattan hareketlenen Mendes, pasını savunma arkasına sarkan Biraschi'ye aktardı. Kaleci Jensen ile karşı karşıya kalan Biraschi'nin uzak köşeye yaptığı vuruşta savunma araya girdi ve topun ağlarla buluşmasını engelledi.

38'inci dakikada sol kanattan Ndao'nun ceza sahası içine yaptığı ortaya Jackson'ın şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak ağlara gitti. İtirazların ardından VAR'a giden hakem Kadir Sağlam, Shukurov ile Mehmet Yeşil'in arasındaki mücadelede faul olduğunu tespit ederek golü geçersiz saydı.

45'inci dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Sağ iç kulvardan Eysseric'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak sağ üst köşeden önce direğe ardından kaleci Jensen'in sırtına çarparak filelerle buluştu: 1-0.

Fatih Karagümrük, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

49'uncu dakikada ev sahibi farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada topu kapan Mendes, meşin yuvarlağı Güven Yalçın ile buluşturdu. Güven, topu soldan ceza sahasına koşu yapan Mendes'e geri verdi. Mendes'in sol çaprazından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

53'üncü dakikada Fatih Karagümrük bir gol daha buldu. Ceza yayının sağında topla buluşan Can Keleş'in topla hafif içe kat ettikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direk dibinden ağlara gitti: 3-0.

Maçta başka gol olmazken, Fatih Karagümrük karşılaşmayı 3-0 kazandı.