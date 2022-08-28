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Fatih Karagümrük, İngiliz stoper Caulker'ı renklerine bağladı

Spor Haberleri

Fatih Karagümrük, İngiliz stoper Caulker'ı renklerine bağladı

VavaCars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ile yollarını ayıran İngiliz stoper Steven Caulker'ı kadrosuna kattı.

VavaCars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ile yollarını ayıran İngiliz stoper Steven Caulker'ı kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Steven Caulker Karagümrük'te. 30 yaşındaki savunma oyuncusu Steven Caulker ile 2 yıllık anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Caulker, Süper Lig'de daha önce Alanyaspor ve Gaziantep FK'de de forma giymişti.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

Fatih Karagümrük Steven Caulker Fenerbahçe Spor Haberler

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