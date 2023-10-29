Haberler ›› Spor ›› Fatih Karagümrük ile Trabzonspor Arasında Golsüz Beraberlik

Fatih Karagümrük ile Trabzonspor Arasında Golsüz Beraberlik

Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Trabzonspor arasında oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı.