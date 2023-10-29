Fatih Karagümrük ile Trabzonspor Arasında Golsüz Beraberlik
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Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Trabzonspor arasında oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı.
Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında Fatih Karagümrük, Trabzonspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada sol taraftan Onuachu'nun kale önüne çevirdiği topa Cechherini'nin ters vuruşunda kaleci Emre meşin yuvarlağı çeldi. Kaleciden dönen top Visca'ya çarparak yandan dışarıya çıktı.
29. dakikada sağ taraftan Visca'nın attığı topla buluşan Mendy'nin uzak mesafeden yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına döndü.
41. dakikada Visca'nın ceza sahası içine attığı ara pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Onuachu'nun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
Hakemler: Ali Şansalan, Çağlar Uyarcan, Mehmet Kısal
Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Levent Mercan, Feghouli, Nazım Sangare, Rohden, Eysseric, Can Keleş, Güven Yalçın
Yedekler: Furkan Bekleviç, Veseli, Darri, Kerem Kesgin, Samed Onur, Serdar Dursun, Sturaro, Shukurov, Salih Dursun, Adnan Uğur
Teknik Direktör: Alparslan Erdem
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Baniya, Denswil, Eren Elmalı, Mendy, Berat Özdemir, Visca, Abdülkadir Ömür, Fountas, Onuachu
Yedekler: Onuralp Çevikkan, Taha Tepe, Bardhi, Umut Bozok, Larsen, Umut Güneş, Pepe, Benkovic, Teklic, Enis Destan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Sarı kart: Feghouli (Fatih Karagümrük) - İSTANBUL