Fatih Karagümrük, İki Yeni Transferiyle Kadrosunu Güçlendirdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Chelsea'nin forveti David Datro Fofana'yı kiralık olarak transfer ederken, savunma oyuncusu Burhan Ersoy ile de 2 yıl süreyle anlaştı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Fildişili forvet David Datro Fofana ve savunma oyuncusu Burhan Ersoy'u transfer ettiğini açıkladı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımında, "Kulübümüz, Chelsea'nin 22 yaşındaki forvet oyuncusu David Fofana ile satın alma opsiyonlu 1 sezonluk kiralık olarak anlaşma sağladı. Fildişi Sahili Milli Takımı formasını da terleten David Fofana'ya ailemize 'hoş geldin' diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Fatih Karagümrük, 22 yaşındaki futbolcu Burhan Ersoy'u da 2 sezonluğuna renklerine bağladı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
