Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Göztepe'ye konuk olacak

Güncelleme:
Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Göztepe ile karşılaşacak. Son sırada yer alan Karagümrük, ligin ilk yarısında Göztepe'ye 2-0 kaybetmişti.

Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.

Süper Lig'deki son galibiyetini 12. haftada alan Fatih Karagümrük, bu sezon istediği performansı sergileyemiyor.

Ligde oynadığı maçların 2'sini kazanan, 3'ünde berabere kalan, 14'ünü kaybeden kırmızı-siyahlı ekip, 9 puanla 18. ve son sırada yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in geride kalan bölümünde hanesine 36 puan yazdıran Göztepe ise haftaya 4. basamakta girdi.

Sarı-kırmızılılar, sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakada Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etmişti.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
