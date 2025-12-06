Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak
Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Eryaman Stadı'nda Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Karşılaşma saat 14.30'da başlayacak.
Eryaman Stadı'ndaki karşılaşma saat 14.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Yılmaz yönetecek.
Süper Lig'de çıktığı 14 maçta 2'şer galibiyet ile beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, haftaya 8 puanla 18. sırada girdi.
Ligdeki 14 karşılaşmasında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyeti bulunan Gençlerbirliği ise 11 puanla 17. sırada yer aldı.