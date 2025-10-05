Fatih Karagümrük, Gaziantep FK'ya 2-0 Yenildi

SÜPER Lig'in 8'inci haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, konuk ettiği Gaziantep Fk'ya 2-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Gaziantep Fk, 4'üncü galibiyetini elde ederek puanını 14 yaptı. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise 7'nci yenilgisi aldı ve 3 puanda kaldı.

Süper Lig'in 8'inci haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Gaziantep Fk'yı konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan mücadelede Oğuzhan Çakır düdük çaldı. Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Hakan Yemişken üstlendi.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşmaya; Ivo Grbic, Atakan Çankaya, Muhammed Kadıoğlu, Nikoloz Ugrekhelidze, Jure Balkovec, Daniel Johnson, Marius Tresor Doh, Tiago Çukur, Berkay Özcan, Sam Larsson ve Andre Gray ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Konuk ekip Gaziantep FK ise; Burak Bozan, Luis Perez, Arda Kızıldağ, Myenty Abena, Kevin Rodrigues, Melih Kabasakal, Drissa Camara, Kacper Kozlowski, Alexandru Maxim, Christopher Lungoyi ve Mohamed Bayo ilk 11'iyle çıktı.

Karşılaşmanın ilk 10 dakikası düşük tempoda geçti. Gaziantep FK, 14'üncü dakikada gole yaklaştı. Ceza sahası içi sağ çaprazında Mohamed Bayo'nun iki rakibinden kurtulduktan sonra vuruşunda kaleci Ivo Grbic'in bacak arasından geçen topu çizgi üzerinde Atakan Çankaya son anda çıkardı. 1 dakika sonra Gaziantep FK, Christopher Lungoyi'yle etkili geldi. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Christopher Lungoyi, meşin yuvarlağa sert vurdu fakat kaleci Ivo Grbic hata yapmadı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısı hızlı başladı. 52'nci dakikada Gaziantep FK'da Drissa Camara, soldan ceza sahası içi sol çaprazına doğru topla hareketlenirken Muhammed Kadıoğlu'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır, pozisyonda penaltı kararı verdi. 55'inci dakikada Gaziantep FK'da topun başına geçen Alexandru Maxim, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1. Gaziantep FK, 69'uncu dakikada farkı 2'ye çıkardı. Christopher Lungoyi'nin ceza sahası içi solunda son çizgiden içeri çevirdiği topu Kacper Kozlowski tamamladı: 0-2. Karşılaşmanın son bölümlerine doğru girilirken 90+3'üncü dakikada Gaziantep FK'da Juninho Bacuna, ceza yayının biraz gerisinden kaleyi denedi top direkten oyun alanına geri döndü. 90+7'nci dakikada Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük penaltı kazandı. Gaziantep FK kalesinde yaşanan karambolde Tayyip Talha Sanuç, rakibi Serginho'ya müdahale etti. Karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır önce devam ettirdi, ardından VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izlemeye gitti. VAR monitörünün önünde pozisyonu izleyen Oğuzhan Çakır, penaltı kararı verdi. 90+8'inci dakikada topun başına geçen Datro Fofana, meşin yuvarlağı direğe nişanladı. Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadeleyi konuk ekip Gaziantep FK, 2-0 kazandı. Bu sonucun ardından Gaziantep FK, 4'üncü galibiyetini elde ederek puanını 14 yaptı. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise 7'nci yenilgisi aldı ve 3 puanda kaldı.