Fatih Karagümrük, Gaziantep FK'ya 0-2 Mağlup Oldu

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Gaziantep FK'ya 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada sol taraftan topla birlikte ceza sahası içine giren Camara, Muhammed Kadıoğlu'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve mücadelenin hakemi Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi.

55. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Maxim, sol köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

57. dakikada Atakan Çankaya'nın pasında topla buluşan Fofana, ceza sahası içi sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

59. dakikada Fofana'nın pasında topla buluşan Larsson'un, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Burak Bozan'da kaldı.

69. dakikada sol taraftan topla birlikte ceza sahası içine giren Lungoyi'nin altıpasın sol tarafından pasında kale önünde Kozlowski, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-2

89. dakikada pasla kullanılan serbest vuruşta topla buluşan Lungoyi, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Grbic meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

90+3. dakikada Bacuna'nın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına döndü.

90+3. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Fofana'nın yaptığı ortada arka direkte Camocho'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Serginho, savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını işaret etti.

90+8. dakikada penaltıda topun başına geçen Fofana'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Süleyman Özay, Hakan Yemişken

Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan Çankaya, Muhammed Kadıoğlu, Ugrekhelidze, Balkovec, (Çağtay Kurukalıp dk. 81) Johnson, Doh, Tiago Çukur (Camacho dk. 46), Berkay Özcan (Ahmet Sivri dk. 81), Larsson (Serginho dk. 66), Gray (Fofana dk. 46)

Yedekler: Furkan Bekleviç, Alper Emre Demirol, Barış Kalaycı, Ömer Faruk Gümüş, Anıl Yiğit Çınar

Teknik Direktör: Marcel Licka

Gaziantep FK: Burak Bozan, Perez, Arda Kızıldağ (Tayyip Talha Sanuç dk. 67), Abena (Semih Güler dk. 46), Kevin Rodrigues, Camara (Bacuna dk. 87), Melih Kabasakal (N'Diaye dk. 87), Kozlowski, Maxim, Lungoyi, Bayo (Yusuf Kabadayı dk. 80)

Yedekler: Zafer Görgen, Ali Osman Kalın, Kulasin, Nazım Sangare, Nizet

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Goller: Maxim (dk. 55 pen.), Kozlowski (dk. 69) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Ugrekhelidze (Fatih Karagümrük), Burak Yılmaz, Arda Kızıldağ, Camara, Maxim, Yusuf Kabadayı (Gaziantep FK) - İSTANBUL