Fatih Karagümrük, Gaziantep FK ile karşılaşacak
VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Maç Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak. Karagümrük 17 puanla 14. sırada yer alırken, Gaziantep FK ise 16 puanla 16. sırada bulunuyor.
VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak.
Fatih Karagümrük, Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. 17 puanı olan kırmızı-siyahlı takım, averajla 14. sırada yer alıyor.
Ligde 5 galibiyet, bir beraberlik ve 10 yenilgi sonucunda 16 puan toplayan Gaziantep FK ise 16. sırada bulunuyor.