Fatih Karagümrük, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 2'nci haftasında Galatasaray ile oynayacağı maç için antrenmanlara devam ediyor. Teknik direktör Marcel Licka yönetimindeki hazırlıklar, ısınma hareketleri ile başlayıp, pas ve dayanıklılık çalışmalarının ardından taktik çalışmalarla devam etti.

FATİH Karagümrük, Süper Lig'in 2'nci haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Marcel Licka yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma üzerinde durulduğu öğrenildi.

Fatih Karagümrük cuma günü saat 21.30'da Galatasaray'a Rams Park Stadı'nda konuk olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
