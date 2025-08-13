Fatih Karagümrük, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

FATİH Karagümrük, Süper Lig'in 2'nci haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Marcel Licka yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma üzerinde durulduğu öğrenildi.

Fatih Karagümrük cuma günü saat 21.30'da Galatasaray'a Rams Park Stadı'nda konuk olacak.