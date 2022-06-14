Fatih Karagümrük, Galatasaray'dan genç futbolcu Emir Tintiş'i transfer etti - Haberler

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Fatih Karagümrük, Galatasaray'dan genç futbolcu Emir Tintiş'i transfer etti

AA - Ercan Çakar - Spor
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Fatih Karagümrük, Galatasaray'dan genç futbolcu Emir Tintiş'i transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Galatasaray'dan genç futbolcu Emir Tintiş'i kadrosuna dahil etti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Galatasaray'dan genç futbolcu Emir Tintiş'i kadrosuna dahil etti.

Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geride kalan sezon Galatasaray ile 19 Yaş Altı Gelişim Süper Ligi'nde şampiyonluk yaşayan ve çeşitli yaş gruplarında milli takım forması giyen 18 yaşındaki futbolcunun transfer edildiği belirtilerek, "Yeni transferimiz Emir Tintiş'e hoş geldin diyor, Karagümrük forması altında başarılar diliyoruz." denildi.

AA / Ercan Çakar - Spor

Fatih Karagümrük Galatasaray Spor Haberler

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