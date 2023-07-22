Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Frederic Veseli'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak İtalyan ekibi Benevento'da forma giyen 30 yaşındaki stoper ile 2 yıllık anlaşma sağlandı.

Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi? — Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023