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Fatih Karagümrük, Frederic Veseli'yi kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Arnavutluk Milli Takımı'nın deneyimli stoperi Frederic Veseli'yi 2 yıllık sözleşmeyle transfer etti. Veseli, geçen sezon İtalya Serie B'de 21 maçta 2 asist yapmıştı.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Frederic Veseli'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak İtalyan ekibi Benevento'da forma giyen 30 yaşındaki stoper ile 2 yıllık anlaşma sağlandı.

Arnavutluk Milli Takımı'nın 43 kez formasını giyen Veseli, geçen sezon İtalya Serie B'de çıktığı 21 maçta 2 asistlik performans sergiledi.

Oyuncu daha sonra sağlık kontrollerinden geçti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Fatih Karagümrük İtalya Spor Haberler

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