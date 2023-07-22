Fatih Karagümrük, Frederic Veseli'yi kadrosuna kattı
Spor Haberleri
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Arnavutluk Milli Takımı'nın deneyimli stoperi Frederic Veseli'yi 2 yıllık sözleşmeyle transfer etti. Veseli, geçen sezon İtalya Serie B'de 21 maçta 2 asist yapmıştı.
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Frederic Veseli'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak İtalyan ekibi Benevento'da forma giyen 30 yaşındaki stoper ile 2 yıllık anlaşma sağlandı.Arnavutluk Milli Takımı'nın 43 kez formasını giyen Veseli, geçen sezon İtalya Serie B'de çıktığı 21 maçta 2 asistlik performans sergiledi.Oyuncu daha sonra sağlık kontrollerinden geçti.
Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi?— Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor