Fatih Karagümrük, Fatih Kurucuk ile Sözleşme İmzaladı

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Trendyol Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, deneyimli stoper Fatih Kurucuk ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, Kurucuk'u yeniden ailelerine katıldığı için mutlu olduklarını belirtti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Fatih Kurucuk ile ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Karagümrük kulübünden transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2017-2021 yılları arasında formamızı giyen deneyimli stoper Fatih Kurucuk ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı siyahlı formamızla 2. Lig ve 1. Lig şampiyonlukları yaşayan oyuncumuza, ailemize yeniden hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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