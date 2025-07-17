Fatih Karagümrük, Fatih Kurucuk ile Sözleşme İmzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Fatih Kurucuk ile ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Karagümrük kulübünden transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2017-2021 yılları arasında formamızı giyen deneyimli stoper Fatih Kurucuk ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı siyahlı formamızla 2. Lig ve 1. Lig şampiyonlukları yaşayan oyuncumuza, ailemize yeniden hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL