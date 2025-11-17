Haberler

Fatih Karagümrük Eyüpspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçı hazırlıklarını Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürüyor. Takım, 22 Kasım Cumartesi günü Eyüpspor ile karşılaşacak.

Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak. Kırmızı-siyahlılar, bu müsabakanın hazırlıklarına Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Lige verilen milli arada Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde takımımızı misafir eden Kasımpaşa Spor Kulübü'ne teşekkür ederiz" denildi. - İSTANBUL

