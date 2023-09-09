Fatih Karagümrük Davide Biraschi'yi yeniden kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan defans oyuncusu Davide Biraschi'yi 1 yıllığına kadrosuna kattı. Biraschi, geçtiğimiz iki sezondur takımın önemli oyuncularından biri olmuş ve çeşitli yaş kategorilerinde İtalya Milli Takımı forması giymiştir.

Trendyol Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan defans oyuncusu Davide Biraschi'yi yeniden kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz iki sezondur takımımızın önemli oyuncularından olan Davide Biraschi'yi 1 yıllığına kadromuza kattık. Çeşitli yaş kategorilerinde birçok kez İtalya Milli Takımı forması giyen Davide Biraschi'ye Karagümrük'e yeniden hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz." denildi.