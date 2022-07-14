Fatih Karagümrük, Davide Biraschi'yi bir sezon daha kiraladı - Haberler

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Fatih Karagümrük, Davide Biraschi'yi bir sezon daha kiraladı

AA - Emrah Oktay - Spor
Fatih Karagümrük, Davide Biraschi'yi bir sezon daha kiraladı

Spor Toto Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan savunma oyuncusu Davide Biraschi'yi 1 sezon daha kiraladı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan savunma oyuncusu Davide Biraschi'yi 1 sezon daha kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonun devre arasında Genoa'dan kiralık olarak kadromuza kattığımız Davide Biraschi'yi 1 sezon daha kiraladık." denildi.

Süper Lig'de ocak ayından itibaren kırmızı-siyahlı formayı terleten 28 yaşındaki stoper, ligde 14, Türkiye Kupası'nda ise 2 karşılaşmada oynadı.

AA / Emrah Oktay - Spor

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