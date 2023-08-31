Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor ile karşılaşacak

VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Maç, Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve hakem Murat Erdoğan yönetecek. Karagümrük 4 puanla 9. sırada yer alırken, Rizespor ise 12. sırada bulunuyor.