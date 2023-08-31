Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor ile karşılaşacak
VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Maç, Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve hakem Murat Erdoğan yönetecek. Karagümrük 4 puanla 9. sırada yer alırken, Rizespor ise 12. sırada bulunuyor.
VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
Çaykur Didi Stadı'nda yapılacak maç 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Murat Erdoğan yönetecek.
Ligde ilk üç maçta birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet alan kırmızı-siyahlı takım, 4 puanla haftaya 9. sırada girdi.
Çaykur Rizespor ise 4 puanla 12. sırada yer aldı.