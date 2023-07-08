Fatih Karagümrük, Can Keleş'i kiraladı

Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük, Austria Wien'den Can Keleş'i satın alma opsiyonu ile kiraladığını duyurdu. 21 yaşındaki kanat oyuncusu yeni sezonda Karagümrük forması giyecek.

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Austria Wien'den Can Keleş'i satın alma opsiyonu ile kiraladığını açıkladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Austria Wien forması giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu Can Keleş'i satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadromuza kattık. Yeni sezonda Karagümrük forması giyecek olan Can Keleş'e 'hoş geldin' der, yeni sezonda başarılar dileriz." denildi.