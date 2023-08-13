Fatih Karagümrük, Beşiktaş'ı konuk edecek

VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde yarın Beşiktaş'ı konuk edecek. Geçtiğimiz sezonu 7. sırada tamamlayan Fatih Karagümrük, kadrosundaki önemli isimleri kaybetti. Transfer döneminde 7 oyuncuyla takviye eden ekip, geçtiğimiz sezonki maçlarda beraberlik ve mağlubiyet yaşamıştı.

VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 21.00'te başlayacak mücadeleyi Erkan Özdamar yönetecek.

Geçtiğimiz sezonu 7. sırada tamamlayan Fatih Karagümrük, kadrosundaki önemli isimleri kaybetti. Takımın en golcü isimleri olan Mbaye Diagne ve Fabio Borini'nin yanı sıra sözleşmeleri biten Andrea Bertolacci, Kerim Frei, Emiliano Viviano ve Colin Kazım Richards'la yollar ayrıldı.

Orta sahada forma giyen Magomed Ozdoev, Yunanistan'ın PAOK'a ekibine satılırken, geçen sezon Fatih Karagümrük'te kiralık olarak forma giyen Ebrima Colley, Saba Lobjanidze, Matteo Ricci, Bruno Rodrigues, Davide Biraschi, Burak Kapacak ve Batuhan Şen de kulüplerine geri döndü.

Transfer döneminde 3'ü kaleci olmak üzere kadrosunu 7 oyuncuyla takviye eden kırmızı-siyahlı ekip; Emre Bilgin, Furkan Beklevic, Matias Dituro, Marcus Rohden, Frederic Veseli, Ryan Mendes ve Can Keleş'le anlaşmaya vardı.

Fatih Karagümrük, geçtiğimiz sezon sahasında oynadığı Beşiktaş mücadelesinden 1-1'lik beraberlikle ayrılırken, rakibine deplasmanda 4-1 kaybetmişti.