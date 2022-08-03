Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, tesis ve stat için yetkililerden bir kez daha olumlu sonuç alamadığı takdirde başkanlığı bırakacağını... Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, tesis ve stat için yetkililerden bir kez daha olumlu sonuç alamadığı takdirde başkanlığı bırakacağını açıkladı. Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, tesis ve stat için yetkililerden bir kez daha olumlu sonuç alamadığı takdirde başkanlığı bırakacağını açıkladı. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Fatih Karagümrük Süleyman Hurma Spor Haberler

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