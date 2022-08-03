Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, tesis ve stat için yetkililerden bir kez daha olumlu sonuç alamadığı takdirde başkanlığı bırakacağını...
Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, tesis ve stat için yetkililerden bir kez daha olumlu sonuç alamadığı takdirde başkanlığı bırakacağını açıkladı.
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Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, tesis ve stat için yetkililerden bir kez daha olumlu sonuç alamadığı takdirde başkanlığı bırakacağını açıkladı. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor