Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, tesis ve stat için yetkililerden bir kez daha olumlu sonuç alamadığı takdirde başkanlığı bırakacağını... - Haberler

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Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, tesis ve stat için yetkililerden bir kez daha olumlu sonuç alamadığı takdirde başkanlığı bırakacağını...

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, tesis ve stat için yetkililerden bir kez daha olumlu sonuç alamadığı takdirde başkanlığı bırakacağını...

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, tesis ve stat için yetkililerden bir kez daha olumlu sonuç alamadığı takdirde başkanlığı bırakacağını açıkladı.

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Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, tesis ve stat için yetkililerden bir kez daha olumlu sonuç alamadığı takdirde başkanlığı bırakacağını açıkladı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Fatih Karagümrük Süleyman Hurma Spor Haberler

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