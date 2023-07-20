Fatih Karagümrük, Arjantinli kaleci Matias Dituro'yu transfer etti

Fatih Karagümrük, Arjantinli kaleci Matias Dituro'yu 2 yıllık sözleşmeyle transfer etti. Yeni sezon öncesi ikinci kaleci transferini gerçekleştiren kulüp, ayrıca Beşiktaş'tan kaleci Emre Bilgin'i de kiraladı.