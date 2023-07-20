Fatih Karagümrük, Arjantinli kaleci Matias Dituro'yu transfer etti
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Fatih Karagümrük, Arjantinli kaleci Matias Dituro'yu 2 yıllık sözleşmeyle transfer etti. Yeni sezon öncesi ikinci kaleci transferini gerçekleştiren kulüp, ayrıca Beşiktaş'tan kaleci Emre Bilgin'i de kiraladı.
VavaCars Fatih Karagümrük, Arjantinli kaleci Matias Dituro'yu transfer etti.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kendisine ailemize hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Yeni sezon öncesi Beşiktaş'tan kaleci Emre Bilgin'i de kiralayan Fatih Karagümrük, ikinci kaleci transferini yapmış oldu.