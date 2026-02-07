Antalyaspor maçının ardından / Haber eklendi

MISIRLI.com.tr Fatih Karagümrük , Süper Lig'in 21'inci hafta maçında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor 'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic ve Hesap.com Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Ender Örenç açıklamalarda bulundu.

'BİZİM İÇİN ÖNEMLİ GALİBİYETTİ'

Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, "Bugün çok mutluyum. Bizim için önemli galibiyetti. Üstteki takımları yakalamak için önemli maçtı. Şansımız da vardı maçta. Tek mutlu olmadığım taraf son 10 dakikaydı. Maçı kontrol ettik. Rakibe şans tanımadık" diye konuştu.

'ONLARA ÇOK GÜVENDİM VE ŞANS VERMEK İSTEDİM'

Yeni gelen oyuncular hakkında sorulan soruya ise Stanojevic, "Bu oyuncular karakterli ve lider oyuncular. Igor'dan bahsedelim. Uzun bir yolculuk geçirdi. Bugün onlara çok güvendim ve şans vermek istedim" şeklinde cevap verdi.

MEHMET ENDER ÖRENÇ: BURAYA KAZANMAK İÇİN GELMİŞTİK

Hesap.com Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Ender Örenç ise, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Buraya kazanmak için gelmiştik. Rakibimizin dirençli olduğunu biliyorduk. Oyun temposu, coşkusu ve konsantrasyonunu yakalayamadık. Üretkenlik anlamında sıkıntı oldu. Rakibimizin dirençli olduğunu biliyorduk. Sonucunda da bize karşı galibiyet aldılar. Bireysel başarıları artırtarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Lig uzun bir maraton. Derslerimizi çıkararak yolumuza devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Takımın az top kaybıyla oynaması gerektiğini söyleyen Örenç, şu ifadeleri kullandı:

"Daha az top kaybıyla üretkenliğimizi artırmamız gerekiyor. Gelecek haftalarda bu performansı göstermek istiyoruz."

'BUGÜN BİR MAÇ KAYBETTİK, KAZANABİLİRDİK DE'

Ziraat Türkiye Kupası'nda Iğdır FK'ya karşı farklı kaybedilen maç hakkında da konuşan Örenç, "Öncelikle Iğdır FK maçında as takımı dinlendirdik. Genç oyuncuları oynattık. Genç oyuncuların vereceği reaksiyonu merak ettik. Böyle bir skoru biz de beklemiyorduk. Bugün bir maç kaybettik, kazanabilirdik de. Dersler çıkarıp gelecek haftaki Samsunspor maçında puanlar almak istiyoruz" şeklinde konuşmasını sonlandırdı.