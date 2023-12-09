Fatih Karagümrük, Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk olduğu Bitexen Antalyaspor'a 2-1 yenilen VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, acemice yedikleri gollerle mağlup olduklarını söyledi.

Canel, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Antalya'ya puan ya da puanlar için geldiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Buraya gelirken farklı duygular içindeydik. Buradan en az puan ya da puanlar almayı düşünüyorduk. İlk 10 dakika içinde çok acemice goller yedik. İkinci yediğimiz gol bana göre Süper Lig'de belki tarihe geçecek gol. İlk yarı 2-1'i de bulduk. Kapanacaklarını biliyorduk, ona göre tedbirlerimizi aldık. Attığımız gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı, bana göre kesin goldü. Yorumcu arkadaşlar bunun değerlendirmesini yaparlar. Neticede acemice bir şekilde mağlup olduk."