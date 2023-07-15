Fatih Karagümrük, Alparslan Erdem'i teknik direktörlük koltuğuna getirdi

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Alparslan Erdem'in getirildiğini duyurdu.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçen sezon Andrea Pirlo'nun ekibinde yardımcı antrenör olarak yer alan ve son 3 maçta görevi devralan eski oyuncumuz Alparslan Erdem ile yeni sezonda teknik direktörlük görevi için anlaştık." ifadeleri kullanıldı.