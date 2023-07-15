Fatih Karagümrük, Alparslan Erdem'i teknik direktörlük koltuğuna getirdi
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Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo'nun ayrılmasının ardından Alparslan Erdem'i teknik direktörlük görevine getirdi. Erdem, geçen sezon Pirlo'nun ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Alparslan Erdem'in getirildiğini duyurdu.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçen sezon Andrea Pirlo'nun ekibinde yardımcı antrenör olarak yer alan ve son 3 maçta görevi devralan eski oyuncumuz Alparslan Erdem ile yeni sezonda teknik direktörlük görevi için anlaştık." ifadeleri kullanıldı.