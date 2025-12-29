Haberler

Fatih Karagümrük, teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile anlaşmaya vardı

Süper Lig ekibi Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile sözleşme imzaladı. İmza törenine kulüp yöneticileri katıldı. Stanojevic, kariyerinde önemli başarılar elde etmiş bir teknik adam.

SÜPER Lig ekibi Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic ile sözleşme imzaladı.

İmza törenine Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Spor Kulübü Asbaşkanı Ferhat Ferhangil ve Mısırlı CEO'su Murat Eren Taşçı katıldı.

Kariyerinde önemli başarılar elde eden Aleksandar Stanojevic, ülkesinde Partizan ile 2 Lig, 1 Kupa şampiyonluğu yaşadı. Avrupa ve Asya Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele eden deneyimli teknik adam, bir dönem ülkemizde de görev yaptı.

Aleksandar Stanojevic'e ailemize hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
