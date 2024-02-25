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Fatih Karagümrük, Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ilk yarısı ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Efecan'ın pası sonrası Oğuz Aydın'ın ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şutta kaleci Sirigu topu kurtardı.

16. dakikada Güven Yalçın'dan aldığı pas sonrası topla birlikte hareketlenen Emre Mor'un ceza yayından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından az farkla dışarıya çıktı.

24. dakikada sol taraftan Levent Mercan'ın ortasında Eysseric, altıpasın gerisinden yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

31. dakikada Mendes'in Hadergjonaj'ın ayağına bastığı gerekçesiyle faul kararı veren hakem Tugay Kaan Numanoğlu, Mendes'e sarı kartını çıkardı.

33. dakikada sarı kart çıkan pozisyonla ilgili VAR uyarısıyla yapılan incelemenin ardından Mendes'e çıkarılan sarı kart iptal edilip kırmızı kart gösterildi.

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, İbrahim Bozbey, Candaş Elbil

Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım Sangare, Biraschi, Salih Dursun, Levent Mercan, Kourbelis, Rohden, Emre Mor, Eysseric, Mendes, Güven Yalçın (Lasagna dk. 41)

Yedekler: Emre Bilgin, Veseli, Can Keleş, Feghouli, Ceccherini, Marcao, Bertolacci, Paoletti, Teklic

Teknik Direktör: Şota Arveladze

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Fatih Aksoy, Aliti, Balkovec, Richard Candido, Fer, Oğuz Aydın, Sisto, Augusto, Efecan Karaca

Yedekler: Yavuz Aygün, Lima, Furkan Bayır, Ahmed Hassan, Novais, Janvier, Carlos Eduardo, Mert Torlak, Yunus Bahadır, Yusuf Özdemir

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Gol: Eysseric (dk. 24) (Fatih Karagümrük)

Kırmızı kart: Mendes (dk. 33) (Fatih Karagümrük) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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